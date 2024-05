Ricciardo terug in Monaco: "Vorig jaar was ik jaloers"

Daniel Ricciardo jaagt dit weekend in Monaco op een goed resultaat. De Australische Visa Cash App RB-coureur heeft niet de beste seizoenstart uit zijn loopbaan achter de rug, maar hij blijft positief. Ricciardo is blij dat hij weer mag racen in Monaco, want vorig jaar was hij enorm jaloers op zijn collega's.

Ricciardo stond vorig jaar nog aan de zijlijn. De ervaren Australiër fungeerde toen nog als derde coureur van Red Bull Racing, en in Monaco zat hij aan de bijzondere pitmuur boven de garages. Hij zag hoe zijn collega's zich over het iconische circuit in de smalle straten van Monaco heen manoeuvreerden. Zijn handen jeukten, maar dit jaar mag hij gewoon weer zelf gaan racen op de baan.

Ricciardo weet nog goed hoe hij zich een jaar geleden voelde. De Australiër laat aan Motorsport.com weten dat hij blij is dat hij nu weer aan de start staat met Visa Cash App RB: "Vorig jaar keek ik nog van boven de pitstraat naar de sessies en vanaf daar kon je ook de laatste sector zien. Ik weet nog dat ik daar met Christian Horner stond vlak voor of vlak na de kwalificatie, hij vroeg me of ik het miste. Ik zei tegen hem dat ik jaloers was op de coureurs die naar buiten gingen."