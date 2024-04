Marko lacht: "Ricciardo heeft Max aan de winst geholpen"

Max Verstappen was afgelopen weekend in Suzuka niet helemaal tevreden met zijn RB20. Hij klaagde wat over zijn set-up, maar hij wist de race toch te winnen met een flinke voorsprong. Volgens Helmut Marko kwam de rode vlag als een geschenk uit de hemel voor Red Bull.

Verstappen was bij de start goed weg en hij kon direct een gaatje slaan naar zijn concurrenten. Al snel was deze voorsprong verdwenen, omdat er met de rode vlag werd gezwaaid. De race werd stilgelegd vanwege een forse crash van Alexander Albon en Daniel Ricciardo. De bandenstapel moest worden gerepareerd en bij Red Bull gebruikte ze de tijd nuttig. Mede daardoor kon Verstappen schitteren in de race.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelt dat het team niet op zijn best was omdat ze een grote update hadden meegebracht naar Japan. In zijn column voor Speedweek legt Marko het uit: "Voor Max bleek de afstelling van de voorvleugel cruciaal te zijn, ook vanwege de hogere temperaturen op zondag. Max wilde mee vleugel, terwijl zijn race-engineer Gianpiero Lambiase minder vleugel wilde. Doordat de race eventjes stillag, waren we in de gelukkige omstandigheden dat we de vleugel opnieuw konden afstellen. Indirect kun je dus wel stellen dat Ricciardo op een bepaalde manier Max heeft geholpen, want vanaf de herstart ging alles goed."