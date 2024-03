Marko maakt zich een beetje zorgen over Ricciardo

De situatie bij Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB is redelijk opvallend. De verwachtingen van Daniel Ricciardo waren hoog, maar zijn resultaten vallen tegen. Yuki Tsunoda is momenteel sneller, en dat zagen niet veel mensen aankomen. Helmut Marko geeft toe dat men zich afvraagt wat er aan de hand is met Ricciardo.

De verwachtingen voor Ricciardo waren hoog. De Australiër keerde vorig jaar na een half seizoen aan de zijlijn terug in de Formule 1. Hij miste echter een aantal races door een handblessure, maar toch kreeg hij een zitje bij VCARB voor dit jaar. In de eerste drie Grands Prix ging dat nog niet helemaal naar wens, en in zijn thuisland Australië werd hij verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Japanner pakte daar tevens de eerste punten voor VCARB van 2024.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is eerlijk over de situatie bij VCARB. De Oostenrijker geeft toe dat men zich zorgen maakt over Ricciardo. Bij Laola1 is Marko eerlijk: "Daar zitten wij ook mee te puzzelen. Hij is over het algemeen iets langzamer dan Yuki. Iets werkt niet voor hem. Wat verwonderlijk is, want tijdens de wintertest ging het juist heel goed. Je zou eigenlijk een andere coureur moeten hebben ter vergelijking. De vraag is momenteel of Yuki een hoogvlieger is geworden of dat Daniel zo zwak is geworden. Na drie races is daar nog geen objectief antwoord op te geven."