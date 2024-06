Ricciardo aast op goede score op speciale grond in Canada

Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Canadese Grand Prix op het circuit van Montreal. Voor Daniel Ricciardo wordt het een speciaal weekend, want hij won hier tien jaar geleden zijn eerste race. Hij zal ook moeten gaan scoren en hij barst van de ambitie.

In 2014 won Ricciardo in Montreal zijn eerste Grand Prix uit zijn Formule 1-loopbaan. Hij reed toen nog voor het team van Red Bull Racing, en nu tien jaar laten rijdt hij weer rond met het Red Bull-logo op zijn overall. Hij komt uit voor Red Bulls zusterteam Visa Cash App RB, en daar gaat het nog niet heel erg goed. Ricciardo blijft ver achter op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, en een goede puntenscore is broodnodig.

Ricciardo heeft in ieder geval heel erg veel zin in het aankomende raceweekend. De Australiër wil scoren in Canada, maar hij wil ook gaan genieten. In de preview van Visa Cash App RB spreekt hij zich uit: "Ik ben dol op Montreal, de stad en ook het circuit. Ik ben heel erg blij dat ik hier weer heen mag. Hier liggen een aantal speciale herinneringen, tien jaar geleden boekte ik hier mijn eerste overwinning in de Formule 1. Vorig jaar miste ik deze race, dus ik ben er meer dan klaar voor om een goed weekend te hebben en punten te scoren. Ik heb ook zin in maple syrup en poutine!"