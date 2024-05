Ricciardo kreeg Red Bull-flashbacks van Alpine-clash

De Grand Prix van Monaco was afgelopen weekend geen spektakelstuk, maar er gebeurde wel veel opmerkelijks. De crash tussen Alpine-teamgenoten Esteban Ocon en Pierre Gasly deed veel stof opwaaien. Het deed Daniel Ricciardo aan zijn eigen interne strijd met Max Verstappen bij Red Bull Racing in 2018.

Ocon en Gasly leven op gespannen voet bij Alpine. In Monaco ging het mis vlak voor de tunnel. Ocon nam veel te veel risico, tikte het voorwiel van Gasly aan, en werd vervolgens zelf gelanceerd. Ze hadden geluk met de rode vlag, maar de schade aan de bolide van Ocon was te groot. Hij bood op social media zijn excuses aan, maar bij Alpine reageerde men furieus. Er gaan zelfs geruchten rond over een schorsing voor Canada.

Daniel Ricciardo reed vlak achter de Alpines toen ze elkaar raakten. De VCARB-coureur moest direct terugdenken aan een soortgelijke situatie waar hijzelf bij betrokken was. Aan de internationale media legt hij het uit: "Het scheelde echt niet veel! Lance Stroll zat er vlak achter dus ik had wat langer de tijd op te reageren. Ik denk dat er wel twee of drie keer sprake was van een touché, inclusief die laatste klapper. Het deed me denken aan Bakoe 2018, waar Max en ik elkaar natuurlijk tegenkwamen. Toen raakten we elkaar ook een paar keer voordat het incident ontstond."