Kwade Ricciardo verwachtte excuus van VCARB

De Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend kende veel winnaars én verliezers. Eén van de verliezers was Daniel Ricciardo, want hij kende een frustrerende race. Na afloop van de Grand Prix was hij zelfs een beetje boos op zijn werkgever Visa Cash App RB.

Ricciardo reed een aardige race en hij maakte kans op een goed aantal WK-punten. De Australiër had echter pech met zijn strategie, waardoor hij uiteindelijk genoegen moest nemen met de tegenvallende twaalfde plaats. Hij eindigde achter zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, die als negende over de streep kwam. Het werd een race om snel te vergeten voor Ricciardo, en hij was dan ook zwaar teleurgesteld.

Ricciardo was vooral teleurgesteld in zijn team. Hij maakte een vroege pitstop waardoor hij in een DRS-trein terechtkwam, hij had de juiste snelheid, maar die kon hij dus niet benutten. Bij Motorsport.com sprak Ricciardo zich enorm teleurgesteld uit: "Toen ik de pitstraat inreed, twijfelde ik heel erg. Ik kreeg pas in de dertiende bocht de call en toen moest ik wel naar binnen. We verloren bij de start twee plekken aan coureurs op softs. Dat is prima, laat hen maar gaan. Daarna stoppen zij en gaan wij direct met ze mee. Vanaf dat moment zaten we op dezelfde strategie. We hadden in de schone lucht kunnen rijden, dat haal ik uit de race van Yuki. Tijdens de inlap wachtte ik op een 'sorry we hebben het verpest', maar dat hoorde ik niet. Dat maakte me bozer."