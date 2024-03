VCARB-teambaas steunt Ricciardo en wijst naar de auto

Daniel Ricciardo kent een teleurstellende start van het seizoen. De Australiër blijft achter op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en zijn snelheid valt tegen. Bij Visa Cash App RB willen ze hem niet laten vallen en teambaas Laurent Mekies stelt dat ze Ricciardo een auto moeten geven waarin hij zich comfortabel voelt.

Ricciardo begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. De Australiër hoopte goed te kunnen presteren, want dan zou hij in aanmerking kunnen komen voor een zitje bij het zusterteam van Red Bull Racing. Vooralsnog vallen de resultaten van Ricciardo flink tegen. In Melbourne pakte zijn teamgenoot Yuki Tsunoda afgelopen weekend de eerste punten van het seizoen voor VCARB en daarna ontving Ricciardo veel kritiek.

VCARB-teambaas Laurent Mekies neemt het echter op voor Ricciardo. De Fransman steunt zijn coureur en hij steekt de hand in eigen boezem in gesprek met Motorsport.com: "De waarheid is dat wij hem een auto moeten geven waarin hij zich meer comfortabel voelt. Yuki had een auto waarin hij zich direct in de eerste training goed voelde. We bereikten dat punt met Daniel pas in de kwalificatie en vanaf dat punt moet je gaan verder bouwen. We hebben het gevoel dat we dat hebben gedaan in de race. Daniel was net zo snel als de jongens in de punten. Met een betere startpositie waren punten zeker mogelijk geweest."