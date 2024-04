Nog meer pech voor Ricciardo: gridstraf voor Grand Prix Miami

Daniel Ricciardo was op weg naar een mogelijke top-tien-finish tijdens de Chinese Grand Prix. Totdat Lance Stroll volop de achterkant van de Australiër knalde in ronde 31 terwijl de Safety Car naar binnen ging. Ricciardo reed door, maar had teveel schade en moest uitvallen. De gifbeker is echter niet leeg voor de VCARB-rijder, want bovenop een nul-score krijgt Ricciardio een gridstraf van drie plaatsen voor onreglementair inhalen van Nico Hulkenberg tijdens de Safety Car.



De FIA maakte dit zojuist bekend. In het document van de stewards staat in soortgelijke bewoordingen: ''Na verschillende gesprekken met de rijders, de betreffende teams, de marshals ter plaatse, het bekijken van data en de video's is vastgesteld dat Ricciardo Hulkenberg passeerde tijdens de Safety Car. Ricciardo gaf toe dat hij Hulkenberg passeerde, maar verklaarde dat hij dat mocht doen omdat Hulkenberg hetzelfde deed daarvoor. Hulkenberg mocht wel Ricciardo inhalen, gebaseerd op artikel 55.8.''



''Er was geen gegronde basis dat Ricciardo zijn collega mocht inhalen onder de Safety Car. Ricciardo krijgt voor dit vergrijp een tien-seconden-straf. Omdat Ricciardo al was uitgevallen, krijgt Ricciardo daarvoor in de plaats een gridstraf van drie plaatsen bij de volgende Grand Prix waarin hij deelneemt.''



Ricciardo en VCARB hebben het recht om tegen de uitspraak van de stewards in beroep te gaan binnen de gegeven tijd van het reglementenboek. Behalve de straf krijgt de Australiër twee strafpunten op zijn licentie bijgeschreven.