Perez lacht als een boer met kiespijn na brutaal ongemakkelijk interview met Verstappen

Sergio Perez moest zijn glimlach op zijn gezicht houden terwijl hij onhandig naast Max Verstappen en Daniel Ricciardo stond voor een interview in Goodwood. Te midden van veel geruchten over zijn toekomst was het waarschijnlijk niet de manier waarop Sergio Perez zijn vrije zondag wilde doorbrengen naast zijn huidige teamgenoot en de man die het meest waarschijnlijk op zijn plaats zou gaan zitten.

Red Bull pakte dit weekend groots uit tijdens het Goodwood Festival of Speed ​​in Groot-Brittannië, waarbij het F1-team veel van zijn oude machines meebracht voor demonstratieruns op de heuvel terwijl het zijn 20e verjaardag vierde.

Eerder op zondagochtend nam teambaas Christian Horner het stuur over van een ex-Sebastian Vettel RB8, Max Verstappen klom in de cockpit van zijn 2021 RB16B, Adrian Newey bestuurde het Red Bull/Aston Martin-project Valkyrie van zijn eigen ontwerp, terwijl voormalig F1 coureurs Christian Klien, David Coulthard en Mark Webber zich voegden bij Daniel Ricciardo voor het besturen van oudere Red Bull F1-auto's.

De interviews met de coureurs voor Goodwood House leidden tot een bijzonder moment, toen Sky F1-presentator en voormalig F1-coureur Karun Chandhok sprak met Max Verstappen en Daniel Ricciardo.

Sprekend over de vooruitzichten om deel te nemen aan de RAC Tourist Trophy, zei Verstappen dat hij er zin in had: "Misschien zou het samen met Daniel leuk zijn in één auto", voordat de Nederlandse coureur zijn voormalige Red Bull-auto overhandigde.

"Oh, jullie twee zouden teamgenoten kunnen zijn!" antwoordde Chandhok voordat de camera uitzoomde en liet zien dat Sergio Perez vlak naast het duo stond en zijn best deed om zijn glimlach te behouden.