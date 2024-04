"Ricciardo weet dat hij stappen moet gaan zetten."

Daniel Ricciardo is op een zeer tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër staat onder druk, en Helmut Marko heeft hem al gewaarschuwd. Ricciardo zelf wil niet denken aan een mogelijke promotie naar Red Bull Racing en hij wil vooral beter gaan presteren.

Ricciardo begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. De Australische Visa Cash App RB-coureur had torenhoge ambities en hij droomde hard op van promotie naar Red Bull Racing. Ricciardo is echter op een enorm tegenvallende wijze aan het seizoen begonnen. Hij heeft nog geen WK-punt gepakt en hij is langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Men vreest dan ook dat Ricciardo later dit jaar zijn zitje gaan verliezen aan Liam Lawson.

Ricciardo heeft de promotie naar Red Bull Racing nu wel uit zijn hoofd gezet. De Australiër is daar zeer eerlijk over als hij in China praat met de media-afdeling van de Formule 1: "Ik wil er nu niet over praten, want ik moet mijn seizoen eerst op gang trekken voordat ik daar aan mag denken. Het zit zeker niet voorin mijn hoofd. Natuurlijk wil je jezelf altijd bewijzen, dus dat moet ik hier gaan doen om het balletje aan het rollen te krijgen. Maar ik zit in de Red Bull-familie en ze weten wat ik kan. Dus ja, we willen dingen gaan omdraaien, maar er is geen enorme druk."