Daniel Ricciardo was in 2018 on fire. Met name zijn wedstrijd in China, waar aanstaand weekend de volgende Grand Prix wordt gehouden, was er één om niet snel te vergeten. Toentertijd in de Red Bull met Max Verstappen als teamgenoot stal de 'Honey Badger' de show in de slotfase met strakke uitremacties op opponenten in de strijd om de hoogste trede van het ereschavot.

De wedstrijd begon met de Ferrari's van Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen op de eerste startrij voor de twee Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Red Bull was het derde team en deed niet echt mee in het strategische gevecht tussen Ferrari en Mercedes. De Oostenrijkse formatie lag niet ver achter, maar kwam net wat tempo tekort.

Op de helft van de Grand Prix nam Bottas het voortouw en ging de Ferrari van zowel Vettel en Raikkonen voorbij. De Fin reed nu aan kop. Een Safety Car - veroorzaakt door een clash tussen beide Toro Rosso's (- het huidige VCARB) Pierre Gasly en Brendon Hartley - zou de race op zijn kop zetten. Ricciardo reed toen op P6, Verstappen op P4.

Tijdens de neutralisatie bleven Ferrari en Mercedes - misschien noodgedwongen - buiten. Red Bull besloot om de aanval in te zetten en riep Verstappen en Ricciardo naar binnen voor vers rubber. Ze sloten aan bij de voorsten en hadden dus het voordeel van nieuwe sloffen onder de wagen.

Verstappen was daarmee opeens de eerste favoriet voor de zege. Maar het liep anders voor de Nederlander. Bij het brutaal inhalen van Hamilton buitenom in bocht zeven ging het mis en verloor positie aan teamgenoot Ricciardo. Stukje ongeduld? Wie zal het zeggen. Verstappen deed er alles aan om terug te vechten, maar na het hele lange rechte stuk voor de langzame bocht nummer 14 was de Nederlander opnieuw te gretig en raakte Vettel aan de binnenkant. Een spin tot gevolg en een potentiële zege door het putje gespoeld.

Ricciardo? Die ging als een warm mes door de boter heen en remde de een na de ander uit. In ronde 44 van de totaal 56 had de Australiër alleen nog Bottas voor zich. Met een geweldige uitgevoerde drive bomb verraste hij de Fin in bocht zes en kon zo de overwinning veilig stellen.

Link: klik hier