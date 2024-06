Horner waarschuwt Ricciardo: "Hij moet hard gaan werken".

Vorige week werd duidelijk dat Daniel Ricciardo volgend jaar geen promotie zal maken naar Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal verlengde het contract van Sergio Perez. Volgens Christian Horner heeft Ricciardo simpelweg niet goed genoeg gepresteerd, en moet hij ook blijven presteren voor zijn VCARB-zitje.

Ricciardo wordt dit jaar bij Visa Cash App RB regelmatig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Australiër hoopte dit jaar te kunnen schitteren, zodat hij zijn droom van een Red Bull-comeback kon verwezenlijken. Niets is minder waar, want zijn prestaties vallen flink tegen. Dit leverde hem al de nodige kritiek op van onder meer Jacques Villeneuve. Het Red Bull-zitje bleef dan ook altijd uit beeld voor Ricciardo.

Ups en downs

Het is geen geheim dat Red Bull-teambaas Christian Horner fan is van Ricciardo. De Brit geeft echter wel eerlijk toe dat Ricciardo beter moet gaan presteren. In gesprek met Sky Sports legt Horner uit waarom Ricciardo geen promotie heeft gekregen: "Daniel heeft veel ups en downs gehad dit jaar. Hij weet dat hij moet presteren en hij weet ook dat hij niet genoeg heeft gedaan om te kunnen promoveren naar Red Bull."

Lawson

Ricciardo heeft ook nog geen zekerheid voor 2025. De Australiër zag dat zijn VCARB-teamgenoot Yuki Tsunoda contractverlenging kreeg, maar zelf is hij nog lang niet zeker van een zitje. Horner is er opvallend duidelijk over: "Er is nog genoeg tijd, maar Daniel zal hard moeten werken als hij zijn stoeltje überhaupt wil behouden. We hebben Isack Hadjar onder contract staan die hoge ogen gooit in de Formule 2. En we hebben natuurlijk ook Liam Lawson, die echt een waardevolle coureur is voor het team. Hij voor honderd procent betrokken bij elke sessie en we weten wat hij in huis heeft."