Perez kan leven met P3: "Lastig om Ricciardo in te halen"

Sergio Perez kwam als derde over de streep in de sprintrace van vandaag. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur kwam goed voor de dag en hij maakte geen fout. Hij had het eventjes lastig met Daniel Ricciardo, maar daarna werd het onmogelijk om nog in de beurt te komen van Charles Leclerc.

Ricciardo kende een goede sprintrace in Miami. Hij pakte brutaal de derde plaats af van Perez, waarna hij zijn best moest doen na de herstart. Perez had er een paar rondjes voor nodig om Ricciardo in te halen, en daarna duurde het nog redelijk lang om weg te komen bij de Australiër. Toen dit eenmaal was gelukt, probeerde Perez nog eventjes te jagen op de Ferrari van Charles Leclerc.

Dit lukte niet, dus dat betekende dat Perez genoegen moest nemen met de derde plaats. Dat deed hij dan ook, en hij sprak zich uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Het was heel erg lastig om Daniel in te halen aan het begin. Toen dat eenmaal was gelukt, was het gat met Charles drie seconden en doordat de race zo kort is, was het lastig. Ik kwam binnen twee seconden, maar het was heel erg lastig om daarna nog dichter bij te komen."