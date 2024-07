Gerucht: Ricciardo en Perez moeten ruimte maken voor jong talent

Geruchten over de stoeltjesbezetting binnen de Red Bull-familie blijft de gemoederen bezig houden. Auto Motor und Sport (AMuS) claimt zelfs dat Isack Hadjar en Liam Lawson op weg zijn naar VCARB vanaf 2025, het opleidingsteam van Red Bull Racing. Dat zou betekenen dat Yuki Tsunoda - mede door zijn sterke prestaties - wordt doorgeschoven naar Red Bull en Ricciardo gaat vertrekken bij VCARB.



Van oorsprong is het tweede team van een Red Bull een renstal waar talenten van het Red Bull-junior-programma een kans krijgen. De laatste jaren is op ervaring ingezet met een Nyck de Vries en een Ricciardio. Red Bull-adviseur Helmut Marko zei een tijdje terug dat de aandeelhouders van het team weer willen dat VCARB een opleidingsteam wordt. Het gerucht dat de jonge talenten Lawson en Hadjar in aanmerking komen, komt dus niet uit de lucht vallen. Of het realistisch is, is nog maar de vraag.



Lawson zit al een tijdje in de wachtkamer en hoopte dit jaar al voor VCARB uit te komen, maar Red Bull koos voor de ervaren Daniel Ricciardio. Laatstgenoemde presteert ondanks zijn goed gevulde CV wisselvallig. Bij het hoofdteam ligt Sergio Perez op het hakblok. De Mexicaan presteert de afgelopen maanden ondermaats in vergelijking met Verstappen. Ondanks een recentelijk contract zit Perez op de wipstoel als Hongarije en België opnieuw tegenvallen. Zijn overeenkomst zit vol prestatieclausules, zo maakten meerdere media bekend. Bij zeer matige resultaten kan Red Bull dus hem vervangen.



De relatief onbekende is Hadjar. De Fransman komt op dit moment uit in de Formule 2 en kent een sterk tweede seizoen in de opstapklasse. Hij leidt het kampioenschap ondanks wat pech en heeft meerdere hoofdraces op zijn naam geschreven. Hadjar heeft al meerdere keren een VT1 gereden voor Red Bull.