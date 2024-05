VCARB trots op Ricciardo: "Zat eraan te komen"

Daniel Ricciardo kende in Miami een raceweekend met twee gezichten. In de race reed hij geen deuk in een pakje boter, terwijl hij in de sprintrace schitterde als vanouds. Visa Cash App RB-teambaas Laurent Mekies is trots op het resultaat van Ricciardo in de sprintrace en hij stelt dat dit eraan zat te komen.

Ricciardo was op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Het maakte geen sterke indruk, en hij werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Afgelopen weekend in Miami kreeg de wereld weer een glimp van Ricciardo's topvorm te zien. In de sprintrace hield hij knap stand in de kopgroep en kwam hij op een zeer sterke vierde plaats over de streep. In de race had hij minder geluk en werd hij slechts vijftiende.

Visa Cash App RB-teambaas Laurent Mekies is blij met Ricciardo. Mekies is trots op het resultaat van zijn coureur in de sprintrace. In gesprek met Motorsport.com deelt Mekies zijn enthousiasme: "In alle eerlijkheid zagen we al eerder tekenen van verbetering, maar dat was lastig uit te leggen aan de buitenwacht. In Saoedi-Arabië ging het beter dan in Bahrein, in Australië ging het beter dan in Saoedi-Arabië, en in Japan ging beter dan in Australië. De Chinese Grand Prix was dan weer beter dan Japan. Het kwam er met kleine stapjes aan, en we denken dat we in de komende races nog meer stappen kunnen zetten."