Ricciardo strijdbaar: "Twee races niet bepalend voor je loopbaan"

Daniel Ricciardo is momenteel één van de meest besproken coureurs van het Formule 1-veld. De Australiër is nog altijd enorm populair, maar hij staat wel onder druk. Ricciardo lijkt zich niet zoveel zorgen te maken en hij stelt dat zijn loopbaan niet afhangt van twee races.

Ricciardo wordt bij Visa Cash App RB momenteel overvleugeld door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Terwijl de Japanner punten pakt, worstelt Ricciardo in het middenveld. De ervaren Australiër heeft nog geen WK-punt gepakt en hij kan Tsunoda dan ook niet bijhouden. Dit zorgt ervoor dat er wordt getwijfeld aan de toekomst van Ricciardo. Hij zou zelfs een ultimatum hebben gekregen, als hij voor de zomer niet presteert, dan zou zijn zitje naar Liam Lawson gaan.

Genieten

Ricciardo zet echter in op een zitje in 2025. Hij zou het niet erg vinden om ook aankomend seizoen voor VCARB te rijden, zo laat hij weten aan Speedcafe weten: "Ik geniet van het rijden. Het wordt niet meer gedreven door prestaties. Natuurlijk wil ik hier niet alleen maar zijn om hier te zijn. Ik wil het zitje verdienen en het team verder helpen. Het mes snijdt dus aan beide kanten. Is het leuker om aan de kop van het veld te vechten? Is het leuker om voor de podiumposities en de zeges te vechten? Absoluut."

Mensen trots maken

Ricciardo gelooft er nog steeds in dat hij kan gaan vechten om de zeges en de podiumplekken. Hij kan dan ook niets met alle recente geruchten: "Ik wil mensen trots maken. Ik wil niets bewijzen, maar ik wil mensen eraan herinneren dat twee races niet bepalend zijn voor iemands loopbaan. Ik bevind me niet op een slechte plek. Ik heb geen te kort aan zelfvertrouwen. Mensen vergeten dat soort dingen, ik wil laten zien dat ik dingen kan doen zoals vorig jaar in Mexico. Ik wil dat op een consistente basis gaan doen."