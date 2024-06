Villeneuve pakt Ricciardo terug: "Je bent een rolmodel"

In Canada ontstond er afgelopen weekend een opvallende verbale strijd tussen Jacques Villeneuve en Visa Cash App RB-coureur. Villeneuve was kritisch op Ricciardo, en daar was laatstgenoemde niet van gediend. Villeneuve sloeg op zijn beurt weer hard terug naar de Australiër.

Enkelvoudig wereldkampioen Villeneuve fungeerde tijdens het Canadese raceweekend als analist van het Britse Sky Sports. De Canadees is niet op zijn mondje gevallen, en hij deed meteen wat stof opwaaien door uit te halen naar Ricciardo. Hij was van mening dat Ricciardo niet thuishoort in de Formule 1. Een dag later sloeg Ricciardo terug met een goede kwalificatie, en liet hij weten dat Villeneuve 'shit' uitkraamt.

Villeneuve vond dat op zijn beurt weer geen goede uitspraak. De Canadees haalde uit door zich bij Sky Sports uit te spreken over de woorden van Ricciardo: "Zijn reactie was een beetje persoonlijk en hij is ook een rolmodel. Als deze coureurs presteren op topniveau, en ze moeten professioneel antwoord geven. Er kijken ook kinderen, dus je kan het niet persoonlijk maken. Ik ben blij dat ik er door hem achter ben gekomen dat ik te vaak knock-out ben gegaan bij ijshockey. Je zal altijd kritiek ontvangen, en je hebt een dikke huid nodig. Ik kwam onder zijn huid, en blijkbaar werd hij daardoor beter. Maar dit is niet genoeg, hij moet dit vaker doen."