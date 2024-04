Hill vreest voor Ricciardo: "Te vroeg volwassen geworden?"

Daniel Ricciardo is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër heeft nog geen WK-punt gepakt en hij blijft ver achter op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Damon Hill denkt dat Ricciardo misschien te vroeg volwassen is geworden in de sport.

Ricciardo begon vol zelfvertrouwen aan het nieuwe seizoen. De Australische Visa Cash App RB-coureur wist immers dat hij bij goede prestaties in beeld kon komen voor promotie naar het topteam van Red Bull Racing. Ricciardo wil niets liever dan terugkeren aan de top, maar vooralsnog zit dat er niet in. Hij heeft nog geen sterke race gereden en Tsunoda is simpelweg sneller. Tot overmaat van ramp heeft Helmut Marko al gezegd dat er momenteel geen aanleiding is om het zitje bij Red Bull te vergeven.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill ziet Ricciardo vechten. De Britse oud-coureur heeft een beetje medelijden en in de F1 Nation Podcast legt hij zijn visie uit: "Misschien is hij een van die coureurs die te snel volwassen is geworden. Je komt dan snel op een punt dat je kieskeurig wordt over hoe je de auto het liefst willen hebben. Als je jong bent, stel je geen vragen en ga je gewoon. Kijk maar naar Oliver Bearman. Zodra je meer ervaring hebt, kan die ervaring ook wel eens in de weg zitten. Op een bepaald moment zul je wel tegen Ricciardo moeten zeggen dat zijn loopbaan aan het verdampen is. Zet je er overheen en ga niet zoeken naar perfectie."