Ricciardo trots op P4: "Wist dat ik het in me had"

Daniel Ricciardo was de grootste verrassing van de sprintkwalificatie in Miami. De veelbesproken Australiër noteerde de vierde tijd, en dat zagen vrij weinig mensen aankomen. Ricciardo vertrouwde op zichzelf, maar hij had dit resultaat ook niet zien aankomen.

Ricciardo stond flink onder druk. De Visa Cash App RB-coureur was niet goed aan het seizoen begonnen, en er gingen zelfs al geruchten rond over een mogelijk ontslag. Bij tegenvallende resultaten zou hij kunnen worden vervangen door Liam Lawson, die al warm loopt in de coulissen. In Miami liet Ricciardo echter zien dat hij nog steeds een goede coureur is, niemand had deze ronde van hem verwacht.

Ricciardo en zijn engineer jubelden na afloop van SQ3. De opluchting spatte er vanaf en dat zorgde voor zelfvertrouwen. Na afloop van de sprintkwalificatie sprak Ricciardo zich uit bij Sky Sports: "Ik weet dat het in me zit. Of ik had verwacht dat ik de tweede startrij kon bereiken? Nee. Ik voelde me heel erg goed in SQ2 en ik wist dat het rondje goed genoeg was voor SQ3. Ik denk dat op dat punt ik vijfde was en ik dacht in mijn hoofd dat dit best wel goed zou zijn, maar toen hadden we ineens de vierde tijd gereden!"