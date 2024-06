Ricciardo haalde kracht uit felle kritiek Villeneuve

Daniel Ricciardo speelde afgelopen weekend een hoofdrol in Canada. Hij ging verbaal de strijd aan met de kritische Jacques Villeneuve, en hij kende een goed weekend. Ricciardo denkt dat hij veel energie haalde uit de kritiek die hij ontving van Villeneuve.

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van Ricciardo. In Montreal fungeerde hij als analist voor het Britse Sky Sports en daar hield hij zich niet in. Hij vroeg zich af wat Ricciardo nog te zoeken heeft in de Formule 1. Ricciardo reageerde op zijn beurt zeer fel door te stellen dat Villeneuve wel vaker onzin uitkraamt. De Canadees sloeg vervolgens nog een keer terug door te stellen dat Ricciardo een voorbeeldfunctie heeft.

De Visa Cash App RB-coureur maakte in Canada een goede indruk. In de kwalificatie presteerde hij zeer sterk en in de race kwam hij als achtste over de streep. In gesprek met Motorsport.com stelt hij dat de kritiek van Villeneuve hem veel kracht gaf: "Dat kleine beetje extra energie was waarschijnlijk toch iets van frustratie dat ik meenam in het weekend. Ik moet ervoor zorgen dat ik dat niveau van intensiteit behoud. Ik weet niet of het echt nodig is om boos te worden en zo mijn testosteron omhoog te krijgen, maar ik denk echt dat het me heeft geholpen."