Ricciardo vreest niet voor toekomst: "Er is geen ultimatum"

De positie van Daniel Ricciardo bij Visa Cash App RB staat onder druk. Ricciardo is bezig met een teleurstellend seizoen, en Liam Lawson aast op zijn zitje. Helmut Marko hintte eerder deze week op een kans voor Lawson, maar Ricciardo stelt dat er geen ultimatum is.

Ricciardo blijft dit seizoen achter op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Australiër kreeg het VCARB-zitje met de hoop te kunnen schitteren, en daardoor in aanmerking te kunnen komen voor een Red Bull-zitje voor 2025. Dat is echter nu al onmogelijk, omdat Sergio Perez een nieuw contract heeft getekend. Red Bull-adviseur Helmut Marko hintte eerder deze week nadrukkelijk op een kans voor Liam Lawson in 2025.

Ricciardo maakt zich in Oostenrijk niet zo druk om de recente uitspraken van Marko. De Australische coureur ziet geen problemen als hij tegen Speedcafe praat: "Ik ben heel erg goed geworden in het niet lezen van dingen. Ik wist het niet eens totdat iemand het mij vertelde toen ik hier arriveerde. Ik voel er niets bij. Ik weet nog steeds dat de performance het belangrijkste is in deze sport. Daarom zal ik mijn best doen om hier te blijven. Ik zit hier niet vanwege mijn glimlach, het gaat om de zaken op de baan."

Ultimatum

Er zijn volgens Ricciardo echter geen dingen afgesproken over zijn toekomst. Volgens hem staat hij niet onder zware druk van de teamleiding: "Ik heb niets gehoord. Er is wel druk, maar er is geen ultimatum. Maar ik rijd al heel erg lang in deze sport. Ik weet dat ik elk weekend wordt verslagen, dus op een gegeven moment zullen ze wel iets zeggen. Maar zoiets heb ik nog niet gehoord. Ik krijg goede steun van Christian Horner en Laurent Mekies, en van iedereen."