Bayer wil niet teveel kwijt over Ricciardo-uitspraken Marko

Helmut Marko zorgde voorafgaand het Oostenrijkse raceweekend voor de nodige vraagtekens. Hij hintte op een stoeltje voor Liam Lawson bij Visa Cash App RB in 2025. VCARB-kopstuk Peter Bayer wilde daar in de Oostenrijkse paddock niet al te veel over kwijt.

Het team van VCARB heeft nog een plekje over voor één coureur. In Canada maakte het team de contractverlenging van Yuki Tsunoda bekend, terwijl Daniel Ricciardo nog hoopt op een nieuwe deal. Red Bull-adviseur Helmut Marko hintte deze week echter op een stoeltje voor Lawson. Marko stelde dat de aandeelhouders van VCARB duidelijk hadden gemaakt dat het een juniorenteam is, en dat ze dus voor Lawson moeten kiezen.

Taak

In Oostenrijk reageerde Visa Cash App RB-CEO Peter Bayer voor het eerst op de opvallende uitspraken van Marko. Bayer herhaalde bij de Duitse tak van Sky Sports een deel van het verhaal van Marko: "We hebben van de eigenaren de taak gekregen om nieuw talent en jonge coureurs op te leiden en te ontwikkelen, zodat ze uiteindelijk bij Red Bull Racing terecht kunnen komen. Strikt genomen doen we dat al drie jaar intensief met Yuki. Hij heeft echter nog steeds momenten waar hij veel leert van Daniel, vooral qua technische feedback, algemene emoties en hoe je een weekend moeten benaderen. Ik denk dat we onze taak dus volbrengen."

Lawson

Volgens Bayer heeft VCARB nog geen besluit genomen over de toekomst. De CEO stelt dat Lawson onderdeel uitmaakt van de Red Bull-familie, en dat ze na de zomer op de zaak terugkomen: "De eigenaren willen tegelijkertijd ook dat we sportief en commercieel succesvol zijn. We zullen zien wie er volgend jaar in de auto zit. De gesprekken zijn gaande, al denk ik dat we intensiever gaan praten in de zomer, ook met Lawson. Helmut heeft in ieder geval zijn mening duidelijk gedeeld."