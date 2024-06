'Ricciardo krijgt rugdekking van Horner en lijkt niet te vertrekken'

De rijdersmarkt in de Formule 1 draait momenteel op volle toeren. Veel coureurs gaan vertrekken bij hun teams, of ze willen er alles aan doen om in aanmerking te komen voor contractverlenging. Ook Daniel Ricciardo wil zijn contract verlengen, en hij lijkt rugdekking te krijgen van Christian Horner.

Ricciardo is niet bepaald sterk begonnen aan het huidige seizoen. De Australische Visa Cash App RB-coureur worstelt met zijn vorm, en hij blijft ver achter op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Daarnaast wordt VCARB-reserve Liam Lawson veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Ricciardo. Volgens een aantal geruchten zou hij dit jaar al instappen, en het is geen geheim dat Helmut Marko groot fan van hem is.

Volgens de BBC lijkt het er echter op dat Ricciardo niet snel gaat vertrekken. De Britse omroep meldt dat Ricciardo wordt beschermd door Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit is dol op Ricciardo, en volgens de BBC lijkt het erop dat Marko invloed is verloren na de interne machtsstrijd. Toch zou het niet vreemd zijn als Lawson volgend jaar toch voor VCARB rijdt, want Yuki Tsunoda komt niet in aanmerking voor promotie naar Red Bull Racing. De Japanner zou om zich heen kijken en volgens de BBC zou hij onder meer kijken naar Williams, Haas en Alpine.