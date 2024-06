Ricciardo sneert naar Villeneuve: "Hij praat altijd shit"

Daniel Ricciardo was één van de grote verrassingen van de kwalificatie in Canada. De Australische Visa Cash App RB-coureur noteerde de vijfde tijd en daarmee snoerde hij zijn criticasters de mond. Na afloop haalde hij eventjes hard uit naar Jacques Villeneuve.

Villeneuve fungeert dit weekend als analist van het Britse Sky Sports. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen staat bekend om zijn gepeperde uitspraken en ook nu was hij duidelijk. Villeneuve is geen fan van Ricciardo en hij liet merken dat hij de Australiër het liefst zo snel mogelijk van de grid ziet verdwijnen. Ricciardo reed gisteren echter een geweldige kwalificatie, en hij zal de Grand Prix van vandaag vanaf de vijfde plek starten.

Na afloop van de kwalificatie had Ricciardo een boodschap voor de felle Villeneuve. De Australische VCARB-coureur deelde op zijn beurt een flinke sneer uit in gesprek met de internationale media in Montreal: "Ik heb gehoord dat hij onzin uitkraamt. Maar goed, hij praat altijd shit. Ik denk dat hij zijn hoofd gewoon een paar keer te veel heeft gestoken, ik weet niet of hij misschien iets van ijshockey speelt of zo. Ik geef hem geen kans, maar al die mensen kunnen gewoon de pot op. Ik wil wel nog meer zeggen, maar we laten hem gewoon achter."