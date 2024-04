Marko deelt waarschuwing uit aan Ricciardo

Daniel Ricciardo is op een tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër heeft nog geen WK-punt gescoord en hij staat flink onder druk bij Visa Cash App RB. Helmut Marko is niet tevreden en hij sluit een switch met Liam Lawson niet uit.

Ricciardo kreeg voor dit jaar een kans bij VCARB. De Australiër barste van de ambitie en hij hoopt in aanmerking te komen voor een terugkeer naar Red Bull Racing. Maar zijn prestaties vallen op dit moment nogal tegen. Hij heeft nog geen punt gepakt, en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda presteert op dit moment veel beter. Er gaan dan ook al geruchten rond over een mogelijk vroegtijdig vertrek van Ricciardo. Hij zou dan worden vervangen door Liam Lawson.

Eis

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet tevreden met de resultaten van Ricciardo. De Oostenrijker deelt een duidelijke waarschuwing uit in gesprek met Kleine Zeitung: "De eis aan Daniel was dat hij duidelijk sneller moest zijn dan Yuki indien hij enige hoop wil hebben op het zitje bij Red Bull. Dat is tot nu toe niet het geval geweest, ook al zijn de verschillen klein. We zullen zien hoe die situatie zich gaat ontwikkelen. In Lawson hebben we een sterke reservecoureur die contractueel het recht heeft om voor een ander team te rijden als hij in 2025 geen stoeltje bij ons krijgt."

Lawson

Marko wil dan ook niet helemaal uitsluiten dat Lawson nog dit jaar plaatsneemt in een VCARB-bolide. De Oostenrijker is nogal duidelijk en hij verwijst naar zijn eerdere uitspraak: "In dat opzicht zou het natuurlijk fijn zijn voor ons als we hem dit jaar in de Formule 1 kunnen zien. Zo krijgen we een duidelijker beeld. Maar het is wel een complex onderwerp, dus we moeten nu afwachten hoe het verder gaat."