Ricciardo rijdt met 'stroophelm' in Canada

De Canadese Grand Prix van dit weekend is enorm populair onder de teams, coureurs en fans. Een aantal coureurs hebben er dan ook voor gekozen om voor dit weekend van helmdesign te wisselen. Daniel Ricciardo heeft zich laten inspireren door zijn ontbijt.

Ricciardo maakt er geen geheim van dat hij dol is op wafels met typische Canadese Maple Syrup. Hij is hier zo dol op, dat hij zijn helmdesign hierdoor heeft laten inspireren. Op de bovenzijde is Ricciardo's beeltenis te zien in een logo van een fictief stroopbedrijf. De stroop komt terug op de helm, want het lijkt net alsof dit van de helm afdruipt. Zijn fans zijn in ieder geval onder de indruk van het typisch Canadese design.