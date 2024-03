Marko onthult: "Iwasa rijdt vrije training in Japan"

Het team van Visa Cash App RB zal als eerste team een rookie gaan inzetten tijdens een vrije training. Net als in de voorgaande jaren zijn de teams weer verplicht om minimaal twee keer een jongeling in te zetten tijdens een vrije training. VCARB kiest nu voor Ayumu Iwasa.

Iwasa is onderdeel van het Red Bull Junior Team en in de voorgaande jaren reed hij in de Formule 2. Red Bull heeft voor dit jaar echter in Japan gestald waar hij in de hoog aangeschreven Super Formula rijdt. Hij heeft al ervaring opgedaan achter het stuur van een Formule 1-wagen. In december maakte hij namelijk meters voor het toenmalige AlphaTauri tijdens de post season test in Abu Dhabi.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft in zijn column voor Speedweek bekend gemaakt dat Iwasa gaat rijden in Japan. Op twee weken zal hij gaan plaatsnemen in de bolide van Daniel Ricciardo. Hierdoor rijdt VCARB één sessie met een volledige Japanse line-up en Marko is daar blij mee: "Op vrijdag zullen we onze jonge coureur Ayumu Iwasa in gaan zetten tijdens de training, we hebben dan twee Japanners in de auto's zitten. Daarnaast moet het circuit van Suzuka ook goed passen bij de auto van VCARB."