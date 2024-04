Ricciardo en Hülkenberg naar stewards voor Safety Car-moment

De Chinese Grand Prix van vandaag werd gekenmerkt door twee Safety Car-periodes. Het zorgde voor de nodige chaos, want veel coureurs maakten een pitstop en er vond ook nog een incidentje plaats. Ook Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg hebben mogelijk iets verkeerd gedaan, want ze moeten zich melden bij de stewards.

Hülkenberg bezorgde Haas een puntje door als tiende over de streep te komen, maar dit puntje komt nu dus in gevaar. Het is niet duidelijk om welke Safety Car-fase het gaat, maar hij moet zich op hetzelfde moment als Daniel Ricciardo melden. De Australiër viel uit, dus een straf zal niet veel invloed hebben op zijn resultaat. Logan Sargeant ontving in de race al een straf voor het inhalen onder de Safety Car.