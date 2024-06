Ricciardo: ''Weekend waarin alles gewoon goed voelt''

Daniel Ricciardo liet zaterdag in Canada zijn rechtervoet spreken. De VCARB werd een paar dagen terug stevig door het slijk gehaald door oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve, maar de Australiër pareerde deze kritiek op de baan met een vijfde positie in de kwalificatie voor de Grand Prix in Montreal. De achtvoudig GP-winnaar blikte terug op de zaterdag. ''Ik ben erg tevreden over vandaag'', begon Ricciardo op de website van zijn team. ''Het was een heel goed weekend, heel leuk, en zo’n weekend waarin alles gewoon goed voelt.''

De 34-jarige rijder uit Perth reed een dijk van een kwalificatie, in een sessie waar het ging om tienden, honderdsten en zelfs duizendsten van seconden in de strijd om voorste posities. Ook Ricciardo was niet ver van een daverende verrassing. ''We staan ​​nog geen twee tiende van de pole, en zelfs als dat vandaag niet het geval is, betekent dit soms dat we op de eerste startrij staan, dus het is fijn om competitief te zijn en je op je gemak te voelen in de auto.''



Uiteindelijk ging de eerste positie naar George Russell die met 0.000 (!) naar Max Verstappen. Beide McLaren-coureurs staan ook binnen een fractie van de Brit. Dat de verschillen klein waren, lag misschien aan de koele en wisselende weersomstandigheden, met zelfs grote dreiging van regen. ''In Q3 was het erg belangrijk om een ​​snelle opwarmronde te hebben en dit is wat ik tegen het team vertelde. Ik deed het en had toen het juiste vertrouwen voor een snelle ronde. Het was leuk om de ronde te rijden, maar het verbaast me niet. Ik weet dat als ik me zo voel, ik deze dingen kan doen'', vervolgde Ricciardo. De VCARB-rijder heeft behalve oog voor zichzelf ook oog voor zijn team en teamgenoot Yuki Tsunoda, ''Beide auto's gaan Q3 in en ik wil ze belonen met een heel mooi resultaat.''



De coureur kan verklaren waarom het vaak lekker loopt in Montreal en refereert aan een bijzondere mijlpaal in 2014. ''Ik heb altijd het gevoel dat er iets speciaals is als ik hier naar Montréal kom en ik heb er goede herinneringen aan: precies tien jaar geleden behaalde ik hier mijn eerste overwinning en mijn leven veranderde. Het team voelt ook dat er dit weekend er een goede vibe is, en ze willen dat graag omzetten in een goede race. Zondag starten we op een goede plek in de top 5, met een aantal goede rijders om me heen, zodat ik tijdens de race het beste uit mezelf kan halen'', sloot Ricciardo af.