Marko ontkent opvallende Ricciardo-geruchten

Eerder deze week kwam er een opvallend gerucht naar buiten over Daniel Ricciardo. De Australische Visa Cash App RB-coureur heeft drie rampzalige races achter de rug, maar volgens Helmut Marko klopt er niets van de verhalen over een mogelijk ultimatum.

Het Nieuw-Zeelandse medium NZ Herald meldde op maandag dat Red Bull-adviseur Helmut Marko een ultimatum had opgesteld voor Ricciardo. Als hij niet zou presteren in de komende twee races, dan zou zijn tijd bij VCARB erop zitten. De Australiër zou dan voor de rest van het seizoen worden vervangen door Liam Lawson. Al snel werden deze verhalen echter tegen gesproken.

Ook Marko heeft nu gereageerd op de geruchten over het ultimatum voor Ricciardo. De Oostenrijkse adviseur werd door Motorsport-Total gevraagd naar de geruchten. Volgens het Duitse medium heeft Marko alles tegengesproken en verwijst hij het verhaal naar het rijk der fabelen. Motorsport-Total meldt dat Marko denkt dat het gerucht de wereld in is gekomen door de aankondiging over Ayumu Iwasa. De Japanner zal de eerste vrije training gaan rijden in Japan. Op het circuit van Suzuka neemt hij tijdelijk het stoeltje over van Ricciardo. Marko meldt dat de plannen voor Iwasa al veel langer bekend zijn binnen de Red Bull-teams. Iwasa zal in Suzuka zijn debuut tijdens een raceweekend gaan maken.