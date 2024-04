VCARB geeft Ricciardo nieuw chassis in China

Daniel Ricciardo is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australische Visa Cash App RB-coureur blijft ver achter op zijn teamgenoot Yuki Tsunoda en hij heeft nog geen WK-punt gescoord. Zijn team gaat hem in China in ieder geval een nieuw chassis geven.

De resultaten van Ricciardo vallen vooralsnog een beetje tegen. De Australiër vraagt zich af waardoor dit komt en hij stelde dat er misschien iets niet aan de haak was met zijn pakket. Het is in ieder geval duidelijk dat hij het nodige zelfvertrouwen lijkt te missen en dat zien ze bij VCARB ook. Daarom is men hard op zoek naar een oplossing en ze geven hem dan ook een nieuw chassis bij de volgende race.

Het is een opvallende move, maar bij VCARB gaan ze er niet moeilijk over doen. Racing director Alan Permane vindt het een lastige zaak en aan Motorsport.com legt hij de keuze van zijn team uit: "Voor mij is het chassis gewoon een groot stuk carbon waaraan we de ophanging vastmaken en waar we de versnellingsbak en de motor in leggen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat er een performanceprobleem is met het chassis. Maar we zijn bezig met de bouw van een nieuwe, dus het is dan logisch dat Daniel die krijgt. Yuki voelt ze enorm blij met waar hij nu is en we hebben geen voorkeur qua coureur. Voor Daniel is het misschien goed om uit te sluiten dat er een probleem is met de auto."