Stewart geraakt door Cevert-helm Gasly

Alpine-coureur Pierre Gasly rijdt dit weekend in Austin met een zeer bijzonder helmdesign. De Franse coureur eert zijn landgenoot François Cevert die vijftig jaar geleden om het leven kwam bij een crash. Ceverts toenmalige teamgenoot Sir Jackie Stewart is geraakt door Gasly's eerbetoon.

Veel coureurs rijden dit weekend met een speciaal helmontwerp. Veel van hen rijden met verwijzingen naar de Verenigde Staten of Texas, maar Gasly is een andere richting op gegaan. Hij heeft het design van Cevert overgenomen en dat zorgt voor veel lof. Cevert werd gezien als één van de grootste talenten van de jaren '70. Aan de zijde van Jackie Stewart kon hij groeien bij Tyrrell, maar hij kwam in 1973 om het leven bij een tragisch ongeval op het circuit van Watkins Glen.

Gasly vroeg voordat hij zijn helm presenteerde toestemming aan Stewart. De Schotse racelegende stemde hiermee in en hij is geraakt door Gasly's keuze. In een dubbelinterview met L'Equipe dankt Stewart de Alpine-coureur: "François was zeker wereldkampioen geworden. Het is heel erg emotioneel om dit te zien. Voor mij is dit echt een heel erg mooi moment, maar ik moet ook zeggen dat ik verdrietig werd toen ik het design weer zag. Het zijn de kleuren van mijn vriend."