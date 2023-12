De Formule 1-coureurs van 2023: Pierre Gasly, geslaagde stap

Het Formule 1-seizoen zit er alweer een aantal weken op. Terwijl het jaar op zijn einde loopt, zijn de teams allang bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2023. Vandaag in deel twaalf: Pierre Gasly, niet door de mand gevallen.

Naam: Pierre Gasly (Frankrijk, 7 februari 1996)

Eindklassering 2023: Elfde

WK-punten: 62

Beste klassering: Derde (Nederland)

Nieuwe wereld

Voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan reed Gasly dit jaar niet voor een Red Bull-team. Na jaren van trouwe dienst had de Fransman de Red Bull-deuren achter zich teruggetrokken en stapte hij een nieuw leven in. Hij tekende een contract bij het team van Alpine, waar hij de teamgenoot werd van Esteban Ocon. De twee Fransen waren vroeger niet altijd elkaars beste vriend, maar nu verliep hun samenwerking probleemloos.

Het is ook niet zo dat de Alpine-omgeving onbekend terrein was voor Gasly. In 2017 mocht hij in New York namelijk een Formule E-weekendje rijden voor het fabrieksteam van Renault. Nu zat er geen batterij achter zijn rug, maar een Formule 1-motor. Gasly liet in de afgelopen jaren zien dat hij aardig kan sturen, maar nu keek iedereen met een andere blik naar hem.

Derde keus

Hij had de vertrouwde omgeving van Red Bull verlaten en hij werd nu losgelaten in de chaos van Alpine. Gasly was immers niet de eerste keus van de Franse renstal. Ze wilden eigenlijk het contract van Fernando Alonso verlengen, maar de Spanjaard vertrok naar Aston Martin. Daarna wilde Alpine reservecoureur Oscar Piastri promotie geven, maar hij ontkende het contract. De Australiër vertrok na een juridisch getouwtrek naar McLaren.

Gasly had zijn contract bij AlphaTauri verlengd, maar Alpine waagde toch een poging. Red Bull gaf Gasly de ruimte om te onderhandelen over een deal en daar werd niet geheimzinnig over gedaan. Gasly kreeg de kans en hij greep de kans. Zijn start van het seizoen was namelijk niet slecht.

Goede start

Twee negende plaatsen in de eerste twee races waren goed, maar in Australië ging het eventjes mis. Hij belandde in een crash met zijn teamgenoot Ocon, maar voordat het een vlammende rivaliteit werd, werd het brandje al geblust. Na een mindere race in Azerbeidzjan volgden er drie puntenscores. De zevende plaats in Monaco was daarbij het hoogtepunt.

Het echte hoogtepunt volgde pas in Zandvoort. Op het circuit in de Noord-Hollandse duinen reed Gasly een geweldige race. Hij startte als twaalfde, maar hij hield het hoofd zeer koel in de lastige omstandigheden. Tussen de regendruppels en de chaos door slalomde Gasly zich naar de derde plaats. Het was zijn eerste podiumplaats sinds 2021 én het was direct zijn eerste podiumscore in dienst van Alpine.

Opsteker

Voor Gasly was het fijn om in zijn eerste seizoen voor Alpine direct een podiumplaats te scoren. Hij eindigde als elfde in het wereldkampioenschap, vlak voor zijn teamgenoot Ocon. Ook dat was een opsteker, want het is voor een coureur altijd een pluspuntje om voor zijn teamgenoot te eindigen in het kampioenschap. Het verschil was slechts vier punten, maar dat mocht de pret niet drukken.

Ocon en Gasly waren dit jaar aan elkaar gewaagd. Hun scores kwamen overeen en ook qua cijfers ontliepen ze elkaar nauwelijks. Gasly werd tien keer verslagen in de race door Ocon, maar hij was ook negen keer sneller. In de kwalificaties was Gasly veertien keer sneller, Ocon bleef hier wat achter. Gasly profiteerde echter wel van het feit dat Ocon veel uitviel. Als je hier kritisch naar kijkt, dan kan je dus stellen dat Gasly’s voorsprong veel groter had moeten zijn.

Niet slecht

Gasly’s eerste seizoen in dienst van Alpine was dus zeker niet slecht. Maar het is ook niet zo dat de vlag uit is gegaan. Gasly heeft in de voorgaande jaren wel laten zien dat hij ook in chaotische teamsituaties gewoon kan presteren. Dit jaar was hij een vaste bewoner van het middenveld en was zijn podiumplek in Zandvoort eerder een uitschieter dan een beloning. Gasly moet het in 2024 nog beter gaan doen, want als Ocon hem verslaat, zal hij onder druk komen te staan. Kortom, Gasly kende een aardig jaar, maar hij moet in 2024 geen steek laten vallen.