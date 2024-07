Ocon haalt zijn schouders op over hard duel met Gasly

Bij het team van Alpine hielden ze in Oostenrijk eventjes hun hart vast. Pierre Gasly en Esteban Ocon kwamen elkaar weer tegen op de baan, en dat ging nog maar net goed. Volgens Ocon was er helemaal niets aan de hand en was het duel hard, maar fair.

Het team van Alpine beleeft dit jaar een onrustig seizoen. Bij de Franse renstal is er van alles aan de hand, en gaat het ook veelvuldig over de onderlinge duels. In Monaco ging dat helemaal mis toen ze elkaar raakten, en ook in Oostenrijk maakten ze het eventjes spannend. Gasly werd meerdere keren van de baan gedrukt door Ocon, en daar was hij niet blij mee. Na afloop werd er dan ook over gesproken.

Uiteindelijk pakte Gasly een puntje door als tiende over de streep te komen. Ocon had het veel lastiger en hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de tegenvallende twaalfde plaats. Na afloop werd de Franse coureur door F1 TV gevraagd naar zijn duel met Gasly. Ocon had daar echter niet zo veel zin in: "Ik denk dat het gewoon hard en fair racen was vandaag. Ik heb er verder eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Het was gewoon goed racen op de baan en dat was het eigenlijk allemaal wel."