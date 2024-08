Steiner ziet problemen rondom Ocon ontstaan bij Alpine

Het team van Alpine is momenteel hard op zoek naar een opvolger van Esteban Ocon. De Franse coureur gaat de renstal na dit seizoen verlaten. Günther Steiner begrijpt waarom Alpine die keuze heeft gemaakt, maar hij ziet ook dat het team zichzelf hiermee opzadelt met nieuwe problemen.

Vlak na de Grand Prix van Monaco maakte Alpine bekend dat ze afscheid gaan nemen van Ocon. Ze verlengden zijn contract niet, en ze gaan na dit jaar dus uit elkaar. Ocon stapt over naar het team van Haas, maar het is nog steeds niet duidelijk wie zijn zitje bij Alpine gaat overnemen. De kans is aanwezig dat ze voor Jack Doohan kiezen, maar er is nog altijd geen witte rook vanuit Enstone.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner bekijkt de keuze van Alpine met gemengde gevoelens. De Italiaan legt zijn mening over de zaak uit in de podcast Vankah Hours: "Ik denk dat het zo'n hoofdpijndossier werd dat ze zeiden: 'Het is beter om voor een pijnlijk einde te kiezen dan een aanhoudende pijn. We zullen omgaan met de gevolgen van zijn vertrek, maar we willen hem niet in de buurt hebben.' Ik denk dat het zo is gelopen. Het was gewoon te veel. Als je in een team zit en je hebt steeds hetzelfde probleem dat je al jarenlang niet kan oplossen, dan zeggen ze dat ze iets anders moeten doen. Anders stel je het alleen maar uit."