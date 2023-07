Gasly wil verbetering zien: "We kennen onze zwakke punten"

Pierre Gasly beleefde afgelopen weekend een frustrerende Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone. Hij vocht meerdere felle duels uit in het middenveld en viel uiteindelijk uit na een incident met Lance Stroll. Na afloop van de race gaf Gasly ook aan dat zijn team Alpine stappen moet gaan zetten.

Gasly rijdt sinds dit seizoen voor het team van Alpine. De Fransman heeft nog niet kunnen schitteren en staat momenteel slechts op de twaalfde plaats in het wereldkampioenschap, zijn teamgenoot Esteban Ocon staan op de tiende plaats. In Silverstone vocht Gasly als een leeuw, maar viel hij uit nadat zijn achterwielophanging brak na een duel met Aston Martin-coureur Lance Stroll.

Gasly was niet blij met Stroll, maar na afloop stak hij ook de hand in eigen boezem. De Franse coureur is namelijk van mening dat zijn team veel beter voor de dag moet komen. In gesprek met Canal Plus laat hij weten dat het beter kan: "We weten op welke punten we tijd verliezen en we hebben overduidelijk werk te doen. Die verbeteringen van McLaren moeten we als een voorbeeld gaan gebruiken, we moeten nu doorgaan. We kunnen onze zwakke punten en we moeten daarom nu op zoek gaan naar oplossingen."