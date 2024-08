Gasly baalt van Alpine: "Maken te veel fouten"

Het is duidelijk dat men bij het team van Alpine niet tevreden is met de huidige situatie. De Franse renstal beleeft een onrustig seizoen, en dat zorgt voor de nodige onrust. Ook Pierre Gasly is ontevreden, en hij stelt dat Alpine momenteel simpelweg te veel fouten maakt.

Alpine begon op een zeer tegenvallende wijze aan het huidige seizoen. De Franse renstal verloor veel kopstukken, kampte met ruziënde coureur en is bezig met het afscheid nemen van het eigen motorproject. Ook afgelopen weekend in België liep niet alles even lekker. Esteban Ocon pakte WK-punten, maar Pierre Gasly reed een tegenvallende race. De Fransman werd uiteindelijk als dertiende geklasseerd met een dikke minuut achterstand op de kop.

Gasly was niet bepaald tevreden met zijn resultaat op het circuit van Spa-Francorchamps. De Fransman ziet het het hele jaar al mis gaan. Hij is er nogal chagrijnig over en hij spreekt zich zeer fel uit tegenover de internationale media: "Ik ben helemaal niet blij. We kampten de hele middag met motorproblemen, waardoor ik elke ronde zo'n zeven tienden verloor op de rechte stukken. Iets in de temperatuur van de motor was niet in orde, mijn stuur stond de hele tijd scheef en we hadden ook niet de juiste strategie. We maken gewoon veel te veel fouten."