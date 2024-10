Gasly kan geluk niet op na P7: "Beste kwalificatie van het jaar"

Pierre Gasly was misschien wel dé grootste verrassing van de zaterdag in Austin. De Fransman, die met de geüpdatete Alpine-bolide rijdt, was tot dusver het hele weekend onzichtbaar, maar kwam na wat wijzigingen aan de setup opeens boven drijven tijdens de kwalificatie. Hij kan zijn geluk niet op.

Het team van Alpine kent een dramatisch jaar in de Formule 1. De renstal uit Enstone-Viry staat negende in het constructeurskampioenschap, en scoorde in de laatste zes races slechts vier punten. Het Franse team nam daarom updates mee naar Austin die daar verandering in moesten gaan brengen. Pierre Gasly, die volgend jaar in tegenstelling tot zijn teamgenoot bij Alpine blijft, kreeg het nieuwe upgradepakket op zijn A524 gemonteerd, maar kon totaal geen indruk maken. Het tempo van de Fransman was ronduit slecht te noemen, maar na wat aanpassingen aan de setup - wat toegestaan is na de sprintrace - ging het plots toch lopen.

Tijdens de kwalificatiesessie maakte Gasly, die vanaf de eerste seconde snel was, onwijs veel in druk. Hij wist het schoppen tot het laatste en beslissende deel van de kwalificatie en noteerde daarin de zevende tijd. Het was voor de Fransman, die pas voor de derde keer Q3 haalde dit jaar, een evenaring van zijn beste startpositie, want tijdens het raceweekend in Spanje kwalificeerde de man uit Rouen zich ook als zevende.

Na de sessie kan hij zijn geluk dan ook niet op. "Het was geweldig om mijn naam in zowel Q1, Q2 als Q3 te zien", begint de enkelvoudig Grand Prix-winnaar tegenover Viaplay. "We hebben behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd na de sprintkwalificatie om op die manier ook het nieuwe pakket wat meer te ontdekken. Je probeert dan verschillende richtingen uit, en de auto zat nu in veel betere window. Hierdoor is de auto veel beter te besturen en te controleren. Het gat naar rijders als Russell en Piastri was bovendien erg klein, dus dat is positief. We lijken een beetje aan de top van het middenveld te zitten. Het is erg bemoedigend voor de race van zondag en voor de aankomende weekenden."

"Auto voelde in de kwalificatie zo veel beter aan"

Dit is volgens hem ook het voordeel van een sprintweekend. "Ja, wat het lastig maakt is dat je maar één vrije training hebt, dus je kan na die sessie niet veel meer veranderen voor de sprintkwalificatie en -race. Ik had het liefst direct na de sprintkwalificatie al behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd aan de auto, maar dat mag natuurlijk niet. Na de sprintrace heb je die mogelijkheid wel en daar hebben we direct gebruik van gemaakt. Daardoor voelde de auto in de kwalificatie zo veel beter aan", legt de 28-jarige uit, die vooral erg blij is voor zijn team. "Ik heb een aantal zeer sterke ronden gereden. Het is onze beste kwalificatie van het jaar. Dat laat zien dat we een goede stap voorwaarts hebben gezet. Ik ben ook blij voor de mensen binnen het team. De laatste races waren totaal niet leuk. Nu zitten we weer in een positie dat we mogen hopen en kunnen we hopelijk weer vechten om de punten."