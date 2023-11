Gasly nog steeds niet blij met gedwongen Red Bull-exit

Pierre Gasly rijdt sinds dit seizoen voor het team van Alpine in de Formule 1. De Franse coureur was daarvoor jarenlang onderdeel van de Red Bull-familie. In 2019 kreeg hij een kans bij het grote Red Bull Racing, maar halverwege het seizoen werd hij aan de kant geschoven. Gasly is hier nog steeds niet blij mee.

Gasly debuteerde in 2017 in de Formule 1 voor het toenmalige team van Toro Rosso. Al in 2019 werd hij gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing, maar dat was geen succes. Zijn teamgenoot Max Verstappen was vrijwel elk weekend sneller en na de Hongaarse Grand Prix werd Gasly teruggeplaatst naar Toro Rosso. Tot en met vorig reed Gasly voor de zusterrenstal van Red Bull en dit jaar rijdt hij dus voor het eerst voor een ander team.

Gasly denkt nog vaak aan zijn periode in dienst van het team van Red Bull Racing. De Franse coureur is van mening dat hij niet op een eerlijke manier werd weggehaald bij het team en in de podcast 'Beyond the Grid' is hij daar eerlijk over: "Slimme mensen hebben mogelijk wel een mening over bepaalde dingen, maar sommige dingen waren gewoon overduidelijk. Het was niet eerlijk, maar zo gaat dat in de sport. Ik heb geleerd dat het er in onze sport niet altijd even eerlijk aan toe gaat, maar ik heb het achter mij gelaten."