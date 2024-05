Gasly klaar met Ocon: "Dit gedrag kan gewoon niet"

Het team van Alpine kende gisteren een frustrerende Grand Prix in de straten van Monaco. Esteban Ocon maakte een domme fout, wat hem zijn race kostte. Ocon beukte bijna zijn teamgenoot Pierre Gasly uit de race. Gasly is woedend op Ocon en hij begrijpt niets van zijn gedrag.

Ocon maakte een domme fout in de eerste ronde van de race. In Portier probeerde hij Gasly in te halen, maar dat ging helemaal mis. Ocon oogde nogal roekeloos en hij raakte het voorwiel van de wagen van Gasly. Ocon werd gelanceerd, en de schade aan zijn auto was te groot om te kunnen deelnemen aan de herstart. Teambaas Bruno Famin reageerde woedend, en ook Gasly was kwaad.

Na afloop van de race werd duidelijk hoe Gasly dacht over zijn teamgenoot. De Fransman is niet blij met Ocon, en die frustratie stak hij niet onder stoelen of banken in gesprek met Sky Sports: "Ik ben gewoon teleurgesteld in Esteban, want dit hoort niet te gebeuren. We kunnen ons dit soort gedrag gewoon niet veroorloven. We hadden voor de race duidelijke instructies gekregen en dit werd niet gerespecteerd. Je moet nooit zoveel risico nemen waardoor je beide auto's uit de race kan knallen. Ik weet zeker dat we dit gaan bespreken en we kunnen dit niet nog een keer hebben in de toekomst."