Gasly gaat FIA om opheldering over regels verzoeken: "Vraag gewoon om consistentie"

Alpine-coureur Pierre Gasly wil in gesprek met de FIA gaan. De Fransman raakte gefrustreerd omdat tijdens de Britse Grand Prix concurrent Lance Stroll hem buiten de baan inhaalde, en daar geen consequenties aanhingen. Volgens Gasly is het doel van het gesprek om simpelweg orde op zaken te stellen.

Tijdens Grand Prix nummer elf van het seizoen kwamen Pierre Gasly en Lance Stroll meermaals tot een samenkomen. Gasly probeerde zijn positie ten opzichte van de Aston Martin-coureur te verdedigen, maar moest na het duel bij Stowe toch Stroll voor zich laten. Gasly deed echter zijn beklag over de manier hoe Stroll de positie van hem afpakte, want volgens de Alpine-coureur overschreed de Aston Martin-coureur de tracklimits.

De positie weer aan Gasly teruggeven deed Stroll echter niet, en aangezien de raceleiding besloot om Stroll's rondetijd van die desbetreffende ronde vanwege tracklimits te verwijderen, raakte Gasly gefrustreerd dat de Canadees geen penalty op z'n bord kreeg. Om opheldering te vragen, is Gasly nu van plan om in gesprek met de FIA te gaan.

"De regels moeten kristalhelder zijn, aangezien we aan het racen zijn op snelheden van 350 km/u. Vorige week (bij de Oostenrijkse Grand Prix) werden we nog voor overtredingen bestraft waar we voor ons gevoel niet goed voor zijn gewaarschuwd."

"In deze situatie dacht ik dat hij (Stroll) de positie aan mij terug zou geven, aangezien hij buiten de baan terechtkwam. Vervolgens spendeerde ik de daaropvolgende drie ronden in zijn kielzog, terwijl ik die positie gewoon terug had moeten hebben. Het enige waar ik naar vraag is consistentie. Als het (de move van Stroll) is toegestaan, prima. Maar dan moet het voor iedereen toegestaan zijn", concludeert Gasly.