Gasly trots op contractverlenging: "Blijf vertrouwen houden"

Eerder vandaag maakte het team van Alpine bekend dat ze het contract van Pierre Gasly hebben verlengd. Het nieuws kwam nauwelijks als een verrassing. Gasly zelf is heel erg trots op zijn nieuwe contract en hij heeft heel erg veel vertrouwen voor de toekomst.

Alpine is bezig met een rampzalig seizoen in de Formule 1. Ze bleven ver achter op de concurrentie, de auto was te langzaam en er was veel onrust achter de schermen. In de afgelopen races ging het echter weer wat beter met het team, en werden er WK-punten gescoord. Enkele weken geleden werd bekend dat Esteban Ocon het team na dit jaar gaat verlaten, en in Spanje werd bekend dat Flavio Briatore is aangetrokken als speciale adviseur.

Gasly heeft vertrouwen in het project, en hij hoopt snel weer goed voor de dag te komen. In een persbericht van Alpine reageert hij op zijn contractverlenging: "Ik voel me thuis bij dit geweldige team. Ik geniet ervan om onderdeel te zijn van het Formule 1-project en de algehele visie van Alpine Cars. Ik rijd hier nu 18 maanden, maar het is altijd de bedoeling geweest om aan een project voor de lange termijn te werken. Terwijl het dit seizoen op de baan soms uitdagend was, blijf ik vertrouwen houden en ga ik nergens heen. Ik ben ook blij met de veranderingen, het harde werk en de kant die het team opgaat. Er zit veel potentie in de mensen en de resources. Ik heb zin in wat de toekomst gaat brengen."