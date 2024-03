Gasly haalt opgelucht adem en ontvangt een reprimande

Pierre Gasly kende een rampzalige kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne. De Franse Alpine-coureur viel al af in het eerste kwalificatiegedeelte en hij moest zich ook nog melden bij de stewards. Hij kon opgelucht ademhalen, want hij ontving slechts een reprimande.

Gasly noteerde in de Australische kwalificatie slechts de zeventiende tijd. Hij moest zich bij de stewards melden voor het feit dat hij de lijn bij de uitgang van de pitlane had overschreden. Dat mag niet en Gasly moest vrezen voor een zware straf. De stewards waren mild, want hij ontving alleen een reprimande. Volgens de stewards bracht Gasly niemand in gevaar met zijn actie, dus was het ook niet nodig om een zwaardere straf uit te delen.