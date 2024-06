Gasly begrijpt teamorder-rel niet: "Ik was sneller"

Esteban Ocon kende afgelopen weekend een frustrerende race in Canada. De veelbesproken Alpine-coureur kreeg een teamorder, en daar was hij niet bepaald blij mee. Pierre Gasly haalt zijn schouders hierover op, want hij vond dat hij sneller was dan Ocon.

Ocon heeft het een aantal zware weken achter de rug. In Monaco reed hij tegen zijn teamgenoot Gasly aan, een week daarna werd bekend dat hij na dit seizoen gaat vertrekken en in Montreal barstte hij in woede uit na de teamorder. In de slotfase kreeg hij de opdracht om Gasly erlangs te laten, zodat hij Daniel Ricciardo nog kon aanvallen. Ocon begreep er niks van en na afloop omschreef hij de teamorder als 'nonsens'.

Blij

Ondanks de ophef scoorde Alpine wel een dubbele puntenscore. Daar was Gasly dan ook heel erg blij toen hij door de internationale media werd gevraagd naar de situatie: "Als eerste wil ik even zeggen dat ik superblij ben dat we met beide auto's punten hebben gepakt. We hebben in de ochtend verschillende simulaties doorgenomen en niemand hield dit echt voor mogelijk. Dus het was sowieso een positieve dag voor het team."

Helder doel

De teamorder overschaduwde echter alles. Gasly weet wat er gebeurde, maar hij ziet het allemaal iets anders. Hij stelt dat het een logisch gevolg was van hoe de verhoudingen op de baan lagen: "Het doel was nogal helder. Ik was op de harde band sneller aan het einde van de race en ik zat vlak achter Daniel. Toen hij Esteban inhaalde moest ik ook aan hem voorbij om Daniel in de slotfase alsnog te kunnen aanvallen. Helaas verloren we daarbij wel wat tijd, maar we moeten het niet groter maken dan het is."