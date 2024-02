Gasly voert shakedown uit voor Alpine

Morgen gaan de testdagen in Bahrein van start, maar vandaag is het al enorm druk op het circuit van Sakhir. Het Bahreinse asfalt wordt namelijk nuttig gebruikt voor een aantal shakedowns. Ook het team van Alpine is nu voor het eerst de baan opgegaan.

Meerdere teams komen vandaag nog de baan op voor een paar laatste checks. Vanochtend verrichtte Logan Sargeant de shakedown voor Williams en ook het team van Mercedes werd op de baan gespot. Het team van Alpine deelt nu de eerste beelden van hun shakedown. Pierre Gasly nam plaats in de cockpit van de gloednieuwe A524. De Fransman komt morgen ook in actie bij de eerste testdag van de week.