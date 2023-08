Gasly hekelt teleurstellende eerste seizoenshelft voor Alpine

Met een positief gevoel op de eerste seizoenshelft van 2023 terugkijkend, dat kan Alpine-coureur Pierre Gasly niet. Volgens de Fransman was hij getuige van één van de meeste ongelukkige seizoenen voor zijn team, en hoopt dat zijn equipe in de tweede helft een positief momentum te pakken kan krijgen.

Alpine hoopte haar P4-eindstek in het constructeurskampioenschap van vorig jaar naar 2023 door te trekken, maar komt daar tot nu toe nog in tekort. Terwijl de koningsklasse de gebruikelijke zomerstop houdt, kijkt coureur Pierre Gasly toe hoe zijn team op een teleurstellende zesde plaats verkeert.

De Franse coureur geeft toe dat zijn team veel problemen heeft gehad, maar dat ook pech een slechte invloed op de huidige stand van zaken heeft gehad: "Tot nu toe is het vanwege meerdere redenen lastig geweest. Dit seizoen is denk ik waar we over het algemeen de meeste pech hebben gehad. Er waren ook wat gemiste kansen, die vervolgens een soort sneeuwbaleffect op de resultaten hadden. We zijn niet zo competitief als dat we vooraf aan dit seizoen verwacht hadden. Alpine finishte vorig jaar op een sterke P4, en dit seizoenen startten we achter Aston Martin, op P5."

"En nadat McLaren een beter ontwikkelingspad nam en ons ook inhaalde, vielen we terug naar de zesde plaats. En dat is natuurlijk niet de doelstelling van ons voor dit seizoen. Het zou dan ook gelogen zijn als ik zou zeggen dat we onze verwachtingen gehaald hebben. Daarentegen hebben we nog een half jaar te gaan, en komen er nog best wat updates aan. Die upgrades zullen het jaar niet herstellen, maar ik ben hoopvol dat we in de tweede seizoenshelft beter zullen presteren", concludeert Gasly.