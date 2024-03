Gasly steekt geld in Franse voetbalclub

Alpine-coureur Pierre Gasly heeft een nieuwe opvallende stap in zijn loopbaan gezet. De Franse coureur gaat zich nu namelijk ook richten op een andere tak van sport. Gasly heeft namelijk bekend gemaakt dat hij gaat investeren in een voetbalclub in zijn thuisland Frankrijk.

Gasly heeft deze week bekend gemaakt dat hij zich heeft gevoegd bij een groep investeerders die geld pompen in de voetbalclub FC Versailles. De club speelt in de onderste regionen van het Franse profvoetbal, maar Gasly heeft er wel veel vertrouwen in. Gasly is bekend met dit soort constructies, want meerdere topatleten zoals Anthony Joshua investeren in de renstal. Ook Gasly's concullega's Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn mede-eigenaar van sportteams.