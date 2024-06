Briatore hint op aanblijven Gasly

Het team van Alpine bevestigde vlak voor de start van het Spaanse raceweekend de comeback van Flavio Briatore. De oud-teambaas van Renault is aangesteld als speciale adviseur. Hij is direct aan de slag gegaan en hij hint op het aanblijven van Pierre Gasly.

Het team van Alpine kent een rampzalige start van het seizoen. Ze blijven ver achter op de concurrentie, en ze worstelen met hun vorm. Ook de coureurskwestie is een heet hangijzer. Esteban Ocon gaat het team na dit jaar verlaten, en ook Pierre Gasly beschikt over een aflopend contract. In de afgelopen weken werden vooral Jack Doohan en Guanyu Zhou in verband gebracht met een zitje bij Alpine.

Briatore is direct aan de slag gegaan met zijn werkzaamheden bij Alpine. Hij bemoeit zich met allerlei zaken en aan La Gazzetta dello Sport laat hij weten hoe het met de coureurskwestie gaat: "De line-up is nu niet onze prioriteit. Het belangrijkste is om de bolide competitief te maken. Anders kan geen enkele coureur het verschil maken. Wel heb ik een shortlist met namen om te evalueren, maar op korte termijn hebben we sowieso Gasly. We gaan rustig kijken wie zijn teamgenoot wordt. We volgen veel jonge coureurs, ik na niet zeggen wie, maar ze zijn erg goed. Maar eerst de auto sneller en makkelijker maken, daarna gaan we denken aan de coureurs."