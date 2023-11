Piastri moet vrezen voor derde plek na blokkeren Gasly

Oscar Piastri noteerde net de derde tijd in de kwalificatie op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. De Australische McLaren-coureur reed een goede sessie, maar hij moet toch vrezen voor zijn plekje. De stewards onderzoeken namelijk een moment met Pierre Gasly aan het einde van Q3.

Gasly was bezig met zijn snelste ronde toen hij in bocht vier de McLaren van Piastri voor zich zag verschijnen. De Australiër bleef op zijn plek rijden en Gasly moest heel eventjes naar rechts sturen. Toch wordt er nu een onderzoek geopend naar het mogelijk blokkeren van Gasly. De Fransman ging eerder in zijn ronde over de track limits heen, maar het is nog maar de vraag of de stewards dit meewegen in hun beslissing.