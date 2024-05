Gasly eert Senna in Imola met prachtig helmdesign

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. De race wordt verreden op het circuit van Imola, en aangezien het dit jaar dertig jaar geleden is sinds de dood van Ayrton Senna, zullen er veel eerbetonen te zien zijn. Pierre Gasly zal gaan rijden met een prachtige helm.

Gasly rijdt aankomend weekend met een helmdesign dat veel gelijkenissen vertoond met het iconische ontwerp van Senna. Op Instagram schrijft Gasly dat Senna altijd zijn idool is geweest, en dat hij hem wil eren. Afgelopen week mocht Gasly rijden met de Toleman waarmee Senna debuteerde in 1984, ook tijdens deze run reed Gasly met de speciale helm. Na afloop van het raceweekend in Imola wordt de helm geveild en gaat alle opbrengst naar het Instituto Ayrton Senna.